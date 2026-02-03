Выяснилось, когда Самоделкина и Шайдоров выступят на зимней Олимпиаде-2026

Как пишет sportarena.kz, Казахстан представят в десяти видах спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, фристайл-могул, фристайл-акробатика, фигурное катание, лыжное двоеборье и горнолыжный спорт.
Состав сборной Казахстана на XXV зимней Олимпиаде:
Лыжные гонки: Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Анна Мельник, Виталий Пухкало, Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков. Конькобежный спорт: Кристина Силаева, Надежда Морозова, Арина Ильященко, Елизавета Голубева, Евгений Кошкин. Биатлон: Аиша Ракишева, Милана Генева, Владислав Киреев, Асет Дюсенов. Прыжки на лыжах с трамплина: Данил Васильев, Илья Мизерных. Шорт-трек: Яна Хан, Ольга Тихонова, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша. Фристайл-могул: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Павел Колмаков. Фристайл-акробатика: Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асылхан Асан, Динмухамед Райымкулов, Роман Иванов. Фигурное катание: Софья Самоделкина, Михаил Шайдоров. Лыжное двоеборье: Чингиз Ракпаров. Горнолыжный спорт: Александра Скороходова, Ростислав Хохлов.
Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК опубликовала график выступления казахстанских спортсменов.
Так, Михаил Шайдоров выступит 10 февраля в 22:30, 13 февраля в 21:00. Самоделкина — 17 февраля в 22:45, а также 19 февраля в 23:00.
