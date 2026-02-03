Супы и салаты исключены, а в чае стало меньше сахара в школьных столовых Минска

«Мы максимально учли предпочтения детей. Исключили супы, салаты, крупяные гарниры. Предложили более легкий домашний вариант для завтраков и обедов. Некоторые блюда доработали. Например, плов. Его ребята очень любят. Но он, по их мнению, был слегка суховат, потому что мы использовали куриное филе. Его заменили на мякоть бедра, добавили сушеную зелень. Плов стал более сочным и ароматным, — привела примеры Ольга Третьякова. — Расширили линейку соусов для блинчиков и запеканок. К полюбившемуся шоколадному добавили фруктовый и сгущенное молоко. Разрабатываем карамельный соус».