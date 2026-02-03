Супы и салаты исключены, а в чае стало меньше сахара в школьных столовых Минска

Заместитель директора Комбината школьного питания Ольга Третьякова сообщила агентству «Минск-Новости», что в школьных столовых столицы Беларуси отказались от супов, салатов и гарниров из круп, а в чай добавляют меньше сахара.
Речь идет о меню зимнего периода, которое действует с начала третьей четверти. В нем есть и те блюда, которые оказались удачными в прежних экспериментальных рационах.
«Мы максимально учли предпочтения детей. Исключили супы, салаты, крупяные гарниры. Предложили более легкий домашний вариант для завтраков и обедов. Некоторые блюда доработали. Например, плов. Его ребята очень любят. Но он, по их мнению, был слегка суховат, потому что мы использовали куриное филе. Его заменили на мякоть бедра, добавили сушеную зелень. Плов стал более сочным и ароматным, — привела примеры Ольга Третьякова. — Расширили линейку соусов для блинчиков и запеканок. К полюбившемуся шоколадному добавили фруктовый и сгущенное молоко. Разрабатываем карамельный соус».
А из пожеланий родителей учли просьбу добавлять в чай меньше сахара.
В меню Комбината школьного питания появился кебаб из свинины на палочке с томатным соусом, а в разработке тортилья с колбасой и сыром. Позже линейку начинок расширят — в ней появятся сыр и яйцо, сыр и творог. Кроме того, планируют дать на пробу детям нут.
Кстати, из блюд, которые появились в меню раньше, блинчики и сырник съедались почти полностью. Как и картофель, запеченный по-домашнему с соусом «Сказка». А вот блинчики с яблоками и корицей понравились не всем. Тогда появилась альтернативная вишневая начинка.
А вот что произошло из-за сильных морозов 2 февраля, когда в школы Беларуси не пришло 62% учеников — 544 тысячи детей.
Напомним, ранее в министерстве отметили, что приостановить школьные занятия могут местные исполкомы при температуре от −20 и ниже, а родители вправе принять решение не отправлять детей в учреждение образования вне зависимости от температуры.
Тем временем министр образования Андрей Иванец назвал три самых перспективных направления для подготовки специалистов в Беларуси.