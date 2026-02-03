Россиянам назвали список продуктов, которыми выгодно закупиться к весне оптом

Цитрусовые, зимние ягоды и напитки.
В феврале постепенно заканчивается сезон мандаринов, при этом сезон помело и личи продолжается. Эти фрукты наполнены витамином C и помогут поддержать иммунитет в переходный период между зимой и весной. Хранить их нужно в прохладном месте без пакетов. На сезонные фрукты традиционно выгодные цены.
Ольга Матвеева.
Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5.
Помимо цитрусовых, можно успеть купить зимние ягоды в супермаркетах, например, облепиху, бруснику и морошку. Они сохраняют свои полезные свойства при заморозке, а также отлично подходят для приготовления компотов и морсов. Выгоднее выбирать замороженные ягоды под собственными торговыми марками сетей супермаркетов: за счёт низких маркетинговых затрат такие продукты часто доступны по более привлекательной цене.
Перед весной эксперт советует обратить внимание на соки, морсы и газировки длительного хранения. С наступлением тёплого периода потребление напитков возрастает, так как их покупают в больших объёмах для пикников, весенних праздников и отдыха за городом. Закупка безалкогольных напитков впрок позволит вам сформировать запас и избежать переплат.
Подготовка к весенним пикникам на природе.
«В феврале стоит закупиться различными соусами для шашлыков и других блюд, а также заправками для салатов перед началом сезона пикников на природе. При покупке можно применять кешбэк-сервисы и программы лояльности для выбора любимых товаров, чтобы приобрести их по выгодной цене», — говорит финансовый консультант.
С приходом весны постепенно возрастает интерес к прохладительным напиткам (например, мохито, смузи, лимонады). Заблаговременная покупка пакетированного льда и зимних ягод поможет оптимизировать ваши расходы.
Для подготовки к весенним пикникам и поездкам на природу можно купить одноразовые вилки, ножи, тарелки и стаканы. Также стоит обратить внимание на одноразовые контейнеры для хранения оставшихся блюд. Такие товары желательно приобретать в больших упаковках, так как это выгоднее.
Более того, есть возможность купить по хорошей цене шампуры, решётки для гриля, уголь и средства для розжига, так как они хорошо хранятся и не теряют своих свойств в течение длительного времени. В феврале такие несезонные аксессуары для приготовления еды можно выгодно заказать через онлайн-доставку, где зимой выбор шире, чем в офлайн-магазинах.
Вместе с тем приближается День всех влюблённых — это повод придумать новый сценарий на вечер. Романтический ужин дома при свечах и просмотр кино под пледом — выбор большой. А чтобы такой вечер получился красивым и одновременно разумным с точки зрения бюджета, эксперты советуют продумать заранее расходы. Секреты бюджетного, но изысканного ужина на 14 февраля, читайте в материале Life.ru.
