Дед говорил: если в доме нет этих 5 вещей — значит, хозяйка плохая. Проверьте, у вас они есть?

В СССР репутация женщины зависела не от её карьерных достижений или образования, а от того, что творится у неё дома. Старшее поколение могло за пять минут определить, какая из невестки выйдет хозяйка, просто заглянув на кухню или в кладовку. Мы разобрались, какие предметы быта обязательно должны были быть в каждом советском доме и почему их отсутствие ставило крест на репутации женщины.