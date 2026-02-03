В Хабаровске изъято ружьё, которое хозяин несколько дней носил по городу

Мужчина пояснил, что ружьё ему не принадлежит и разрешения на его хранение у него нет. Несколько дней назад он забрал оружие у случайного знакомого в одном из посёлков и собирался отнести в отдел полиции. Однако из‑за алкогольного опьянения так и не смог этого сделать.