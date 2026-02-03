В Хабаровске изъято ружьё, которое хозяин несколько дней носил по городу

В Хабаровске оружие находилось в квартире 34‑летнего горожанина, который признался, что взял его у знакомого, но не успел сдать в полицию из‑за алкогольного опьянения, сообщает Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
Вечером около 18:00 в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступила оперативная информация: в районе улицы Панфиловцев группа молодых людей гуляет с охотничьим ружьём. На место немедленно выехала группа задержания.
Прибыв по адресу, сотрудники опросили очевидцев и выяснили, в какой квартире находится компания. Дверь открыл 34‑летний мужчина. Он не стал отрицать наличие оружия и сразу показал, где оно хранится.
Мужчина пояснил, что ружьё ему не принадлежит и разрешения на его хранение у него нет. Несколько дней назад он забрал оружие у случайного знакомого в одном из посёлков и собирался отнести в отдел полиции. Однако из‑за алкогольного опьянения так и не смог этого сделать.
На место вызвали следственно‑оперативную группу. Росгвардейцы изъяли гладкоствольное ружьё ИЖ‑54 — оно находилось в разобранном виде. Оружие передали полицейским для проведения экспертизы.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе происхождение оружия и законность его хранения предыдущим владельцем.