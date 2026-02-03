Ричмонд
Минпросвещения назвало рекомендуемые даты весенних каникул в школах

Российским школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года.

Российским школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, соответствующие рекомендации направлены общеобразовательным организациям по всей стране.

Окончательное решение о датах каникул, как уточняется, остается за образовательными учреждениями с учетом региональных особенностей и учебного графика.

Ранее сообщалось, что зимние каникулы для школьников проходили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

