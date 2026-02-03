Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10 процентов, несмотря на значительную инфляцию в стране. По мнению экспертов, одной из ключевых причин стал «снежный ком» антироссийских санкций Евросоюза, который негативно повлиял на экономику ФРГ.
По данным немецкого бюро Destatis, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты в стране упали на 10,2 процента. За этот же период потребительские цены выросли на 21,5 процента.
— Мы наблюдаем эффект «снежного» кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цены на газ. Это спровоцировало рост цен на товары первой необходимости, — объяснил финансовый советник и основатель «Rodin.Capital» Алексей Родин в беседе с РИА Новости.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев, в свою очередь, связал ситуацию с решением Берлина об отказе от российского газа, отметив, что в хранилищах ФРГ его сейчас практически нет.
26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в европейские государства с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. Ранее СМИ сообщили, что объединение само загнало себя в ловушку, отказавшись от газа из России и попав в энергетическую зависимость от США.