26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в европейские государства с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. Ранее СМИ сообщили, что объединение само загнало себя в ловушку, отказавшись от газа из России и попав в энергетическую зависимость от США.