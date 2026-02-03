Президент Италии Маттарелла призвал к перемирию на время Олимпиады

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия во время зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его заявление прозвучало на 145-й сессии Международного олимпийского комитета.
Глава государства отметил, что спорт способен стать силой, которая помогает остановить конфликты и снизить напряженность. По его словам, Олимпийские игры должны напоминать миру о ценности мира и диалога.
Маттарелла также сослался на высказывание Мартина Лютера Кинга, подчеркнув, что «люди сами должны становиться тем миром, который хотят видеть вокруг себя».
Президент Италии добавил, что Олимпиада является масштабным международным событием, посылающим важный сигнал в сложный период для всего мира. Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля, передает ANSA.
Ранее Международный олимпийский комитет вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против присутствия российских атлетов на зимних Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии.