14-летняя девочка из России подняла 135-килограммовую штангу: кто она и как ей это удалось

Россиянка Малика Шарипова подняла штангу почти втрое тяжелее собственного веса. Спортсменка уже сейчас, в возрасте 14 лет, признана одной из сильнейших девочек в РФ и Азии. Ей удалось поднять 135-килограммовую штангу при весе меньше 47 килограммов. Отец рекордсменки Иван Шуляк рассказал о тренировках Малики. Такой информацией он поделился в беседе с «КП-Дальний Восток».
Иван Шуляк рассказал, что дочь с раннего детства тянуло к спорту. Родители девочки, стоит отметить, работают тренерами. Малика изначально обладала «огромным потенциалом». Она начала ходить в спортзал и поднимать большие веса. По словам отца спортсменки, уже на первой тренировке дочь тягала штангу весом более 40 килограммов.
«Все просто: генетика, огромное желание тренироваться и побеждать. Ну, и себя похвалю немного. Есть моя заслуга как тренера. Работать с детьми — задача не из легких. Их организм еще не полностью сформирован, не хватает взрослой жесткости», — поделился Иван Шуляк.
