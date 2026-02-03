14-летняя девочка из России подняла 135-килограммовую штангу: кто она и как ей это удалось

Россиянка Малика Шарипова подняла штангу почти втрое тяжелее собственного веса. Спортсменка уже сейчас, в возрасте 14 лет, признана одной из сильнейших девочек в РФ и Азии. Ей удалось поднять 135-килограммовую штангу при весе меньше 47 килограммов. Отец рекордсменки Иван Шуляк рассказал о тренировках Малики. Такой информацией он поделился в беседе с «КП-Дальний Восток».