В Омской области погибли два молодых парня, столкнувшись на автомобиле с лошадью

Смертельная авария, унесшая две молодые человеческих жизни, произошла минувшей ночью на трассе Омск—Русская Поляна.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 февраля, около 00:10 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Два мужчины погибли в результате столкновения их автомобиля с лошадью.

Предварительно установлено, что в районе 67 километра автодороги Омск—Русская Поляна, 19-летний водитель автомобиля «Лада-Приора», не имеющий права управления транспортными средствами, допустил наезд на лошадей, неожиданно выбежавших на проезжую часть. В результате ДТП водитель автомобиля, а также его 19-летний пассажир, от полученных травм скончались на месте происшествия. Скорую помощь пришлось вызывать еще для двух пассажиров этого автомобиля — молодые (18-летний и 20-летний) парни экстренно доставлены в больницу. Ребята находятся в реанимации, за их жизнь в данный момент борются врачи. Также полицейские сообщают о гибели нескольких лошадей, попавших в ДТП.