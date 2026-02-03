Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает о факторах опасности низких температур

Из-за сильных морозов и сложных погодных условий по всей Беларуси на вторник объявлен оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 47% 763 мм рт. ст. -2°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Минимальная температура воздуха составит в утренние часы вторника на большей части территории Беларуси −25…-30°С, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности морозов — возможные обморожения и переохлаждения людей, а также аварии на системах жизнеобеспечения, нарушения в работе дорожно-коммунальных служб и транспорта.

Кроме того, во время низких температур увеличивается количество пожаров в жилом секторе и на промышленных объектах.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность и будет преимущественно без осадков. Утром местами возможен слабый туман. В отдельных районах сохранится гололед, на дорогах — гололедица.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит −10…-16°С.

В Минске также прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Возможны слабый гололед, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха утром будет в белорусской столице −18…-21°С, днем столбик термометра поднимется до отметки −11…-13°С, а в вечернее время снова похолодает −16…-19°С.

Из-за погодных условий по всей Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности.