МЧС предупреждает о факторах опасности низких температур

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Минимальная температура воздуха составит в утренние часы вторника на большей части территории Беларуси −25…-30°С, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности морозов — возможные обморожения и переохлаждения людей, а также аварии на системах жизнеобеспечения, нарушения в работе дорожно-коммунальных служб и транспорта.
Кроме того, во время низких температур увеличивается количество пожаров в жилом секторе и на промышленных объектах.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность и будет преимущественно без осадков. Утром местами возможен слабый туман. В отдельных районах сохранится гололед, на дорогах — гололедица.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит −10…-16°С.
В Минске также прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Возможны слабый гололед, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице −18…-21°С, днем столбик термометра поднимется до отметки −11…-13°С, а в вечернее время снова похолодает −16…-19°С.
Из-за погодных условий по всей Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности.