Моряки с захваченного танкера «Маринера» испугались возвращаться на Украину

— Большинство из числа украинцев — выходцы из Одесской области, часть из Херсонской, есть и моряк из Киева … Возвращаться на Украину никто из тех, с кем мы поговорили, не планирует. Мужчины говорят, что боятся преследования и предъявления обвинений в государственной измене, — говорится в материалах, которые цитирует РИА Новости.