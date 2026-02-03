Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моряки с захваченного танкера «Маринера» испугались возвращаться на Украину

Украинцы, работающие на задержанном США танкере «Маринера», отказались ехать на родину из-за угрозы уголовного преследования. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Украинцы, работающие на задержанном США танкере «Маринера», отказались ехать на родину из-за угрозы уголовного преследования. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Уточняется, что всего в экипаже — 28 человек, 17 из которых — граждане Украины.

— Большинство из числа украинцев — выходцы из Одесской области, часть из Херсонской, есть и моряк из Киева … Возвращаться на Украину никто из тех, с кем мы поговорили, не планирует. Мужчины говорят, что боятся преследования и предъявления обвинений в государственной измене, — говорится в материалах, которые цитирует РИА Новости.

7 января американские военнослужащие высадились на судно «Маринера» в Атлантическом океане. 28 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двух российских моряков, которые находились на танкере «Маринера», отпустили, и сейчас они находятся на пути в Россию.

1 февраля стало известно, что россиянин Максим Карпенко, который являлся членом экипажа танкера «Маринера», вернулся в Керчь. Он смог добраться до города проездом через Москву, куда прилетел из Стамбула.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше