Моряки с захваченного танкера «Маринера» испугались возвращаться на Украину

Украинцы, работающие на задержанном США танкере «Маринера», отказались ехать на родину из-за угрозы уголовного преследования. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Уточняется, что всего в экипаже — 28 человек, 17 из которых — граждане Украины.
— Большинство из числа украинцев — выходцы из Одесской области, часть из Херсонской, есть и моряк из Киева … Возвращаться на Украину никто из тех, с кем мы поговорили, не планирует. Мужчины говорят, что боятся преследования и предъявления обвинений в государственной измене, — говорится в материалах, которые цитирует РИА Новости.
7 января американские военнослужащие высадились на судно «Маринера» в Атлантическом океане. 28 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двух российских моряков, которые находились на танкере «Маринера», отпустили, и сейчас они находятся на пути в Россию.
1 февраля стало известно, что россиянин Максим Карпенко, который являлся членом экипажа танкера «Маринера», вернулся в Керчь. Он смог добраться до города проездом через Москву, куда прилетел из Стамбула.