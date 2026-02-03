Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии впервые остался зимовать краснокнижный серый гусь

В последние годы птицы не улетают на юг из-за теплых погодных условий.

В нацпарке «Башкирия» провели учет птиц, оставшихся зимовать на открытых участках водоемов.

Традиционно на юг не улетели кряквы, большие крохали, гоголи, оляпки, лебеди-шипуны и орланы-белохвосты. Всего зарегистрировано более 600 особей.

Впервые здесь замечены самки чирка-свистунка и лутка, относящиеся к семейству утиных, а также краснокнижный серый гусь, его обнаружили на реке Нугуш. Ранее эта птица никогда не оставалась на зимовку в парке.

Ранее сообщалось, что в Бурзянском районе у Каповой пещеры остался зимовать одинокий лебедь.