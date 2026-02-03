В Башкирии впервые остался зимовать краснокнижный серый гусь

В нацпарке «Башкирия» провели учет птиц, оставшихся зимовать на открытых участках водоемов.
Традиционно на юг не улетели кряквы, большие крохали, гоголи, оляпки, лебеди-шипуны и орланы-белохвосты. Всего зарегистрировано более 600 особей.
Впервые здесь замечены самки чирка-свистунка и лутка, относящиеся к семейству утиных, а также краснокнижный серый гусь, его обнаружили на реке Нугуш. Ранее эта птица никогда не оставалась на зимовку в парке.
Ранее сообщалось, что в Бурзянском районе у Каповой пещеры остался зимовать одинокий лебедь.