Хабаровчан попросили ответить на вопросы о доступности ГЛК «Хехцир»

Так, посетителей склона попросили дать ответ, как они сейчас добираются до ГЛК «Хехцир» и нужен ли в принципе регулярный общественный транспорт до комплекса. Если автобус необходим, то готовы ли будущие пассажиры платить за проезд и какой график движения был бы оптимальным.