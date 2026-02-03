Хабаровчан попросили ответить на вопросы о доступности ГЛК «Хехцир»

Вопрос транспортной доступности горнолыжного комплекса «Хехцир» в пригороде Хабаровска для отдыхающих обсудили в краевой столице. Администрация ГЛК рассматривает возможность введения отдельного рейсового автобуса или организованного подвоза от автотрассы для чего создан небольшой опрос, чтобы узнать мнение посетителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, посетителей склона попросили дать ответ, как они сейчас добираются до ГЛК «Хехцир» и нужен ли в принципе регулярный общественный транспорт до комплекса. Если автобус необходим, то готовы ли будущие пассажиры платить за проезд и какой график движения был бы оптимальным.
Для сбора ответов действует специальная форма.
Напомним, ГЛК «Хехцир» расположен в Хабаровском районе, в окрестностях Корфовского поселения. Сегодня на горнолыжном комплексе доступна трасса «Самолётка» и верхняя перемычка. По выходным действует также тюбинг-трасса.