Ночью в Ростове во время снегопада увеличили число снегоуборочных машин до 182

В Ростове-на-Дону на фоне сильного снегопада коммунальные службы увеличили количество снегоуборочной техники до 182 единиц и работали всю ночь. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин. По его словам, с обеда выпало более 20 сантиметров снега.
— Для повышения темпов уборки городских дорог и улиц принято решение увеличить количество техники до 182 единицы. Работы по расчистке города будут продолжаться всю ночь, — написал Александр Скрябин.
Он добавил, что 2 февраля дороги, улицы и тротуары обрабатывали противогололедными материалами, а после начала метели перешли к расчистке. Днем в уборке было задействовано 119 машин и 400 дворников без учета работников управляющих компаний.
Глава города попросил ростовчан планировать поездки с учетом обстановки и по возможности меньше пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать спецтехнике. В экстренных ситуациях он напомнил о номере 112.