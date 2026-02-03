Ночью в Ростове во время снегопада увеличили число снегоуборочных машин до 182

В Ростове-на-Дону на фоне сильного снегопада коммунальные службы увеличили количество снегоуборочной техники до 182 единиц и работали всю ночь. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин. По его словам, с обеда выпало более 20 сантиметров снега.