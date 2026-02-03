Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в Ростове во время снегопада увеличили число снегоуборочных машин до 182

В Ростове после снегопада усилили уборку.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 47% 763 мм рт. ст. -2°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на фоне сильного снегопада коммунальные службы увеличили количество снегоуборочной техники до 182 единиц и работали всю ночь. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин. По его словам, с обеда выпало более 20 сантиметров снега.

— Для повышения темпов уборки городских дорог и улиц принято решение увеличить количество техники до 182 единицы. Работы по расчистке города будут продолжаться всю ночь, — написал Александр Скрябин.

Он добавил, что 2 февраля дороги, улицы и тротуары обрабатывали противогололедными материалами, а после начала метели перешли к расчистке. Днем в уборке было задействовано 119 машин и 400 дворников без учета работников управляющих компаний.

Глава города попросил ростовчан планировать поездки с учетом обстановки и по возможности меньше пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать спецтехнике. В экстренных ситуациях он напомнил о номере 112.