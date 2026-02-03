Десятки российских городов упомянуты в новых материалах по делу Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало новый массив документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются десятки российских городов.
Согласно документам, Эпштейн бывал в России лично, а также оплачивал поездки третьих лиц. В частности, в 2018 году он посещал матчи чемпионата мира по футболу, проходившие в разных городах страны.
В материалах указано, что финансист присутствовал на играх в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. В документах отмечается, что он смотрел матчи Марокко — Иран и Уругвай — Франция.
Кроме того, в переписке Эпштейна и его помощников фигурируют контакты с девушками из российских регионов. Упоминаются жительницы Омска, Челябинска и Саратова, с которыми обсуждались обмен фотографиями, контактными данными и возможный переезд в США. Отдельный блок документов посвящен анкетам моделей, которые помощники направляли финансисту под пометкой «Кандидатки», передает РБК.
До этого Министерство юстиции США по ошибке опубликовало десятки неотредактированных фотографий обнаженных людей из материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна.