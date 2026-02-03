Десятки российских городов упомянуты в новых материалах по делу Эпштейна

Кроме того, в переписке Эпштейна и его помощников фигурируют контакты с девушками из российских регионов. Упоминаются жительницы Омска, Челябинска и Саратова, с которыми обсуждались обмен фотографиями, контактными данными и возможный переезд в США. Отдельный блок документов посвящен анкетам моделей, которые помощники направляли финансисту под пометкой «Кандидатки», передает РБК.