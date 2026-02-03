Пассажир пытался незаконно провезти в Иркутск цитрусовые деревья

В аэропорту Иркутска таможенники нашли в ручной клади пассажира два растения с плодами. 38-летний мужчина летел из китайского Харбина и вез в пластиковом пакете декоративные кумкваты с грунтом общим весом 5 килограммов. Он заявил, что купил растения для себя и не знал о правилах ввоза.