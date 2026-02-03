Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир пытался незаконно провезти в Иркутск цитрусовые деревья

38-летний мужчина летел из китайского Харбина и вез в пластиковом пакете декоративные кумкваты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска таможенники нашли в ручной клади пассажира два растения с плодами. 38-летний мужчина летел из китайского Харбина и вез в пластиковом пакете декоративные кумкваты с грунтом общим весом 5 килограммов. Он заявил, что купил растения для себя и не знал о правилах ввоза.

— Такие растения относятся к подкарантинной продукции. Без специального фитосанитарного сертификата ввозить их в Россию нельзя, так как они могут переносить опасных вредителей. Нарушителю выписали административный штраф. Растения изъяли и передали перевозчику для отправки обратным рейсом в Китай, — пояснили в пресс-службе Иркутской таможни.

Напомним, с сентября 2025 года таможенники сами проводят фитосанитарный контроль в аэропорту Иркутска. Пассажирам советуют заранее узнавать правила ввоза растений и другой подкарантинной продукции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале рыбаки чудом спаслись, когда их машина провалилась под лед.