Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Монреалем» Демидова в матче НХЛ

Победная шайба Капризова. Видео © Х / Minnesota Wild.
В составе «Миннесоты» также отличились Йоэль Эрикссон Эк и Брок Фэйбер. У «Монреаля» голы на счету Брендана Галлахера, российского форварда Ивана Демидова и Кирби Дака.
«Уайлд» одержали четвёртую победу подряд, в то время как серия из трёх побед «Канадиенс» прервалась. В следующих матчах «Миннесота» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Монреаль» встретится с «Виннипег Джетс».
Ранее Life.ru писал, что «Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в столице США завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, нанёс два броска в створ и провёл два силовых приёма.
