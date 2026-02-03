Ричмонд
Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Монреалем» Демидова в матче НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» в драматичном матче одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счётом 4:3. Главным героем встречи стал российский нападающий хозяев Кирилл Капризов, забросивший две шайбы, включая победную на 64-й минуте.

Победная шайба Капризова. Видео © Х / Minnesota Wild.

В составе «Миннесоты» также отличились Йоэль Эрикссон Эк и Брок Фэйбер. У «Монреаля» голы на счету Брендана Галлахера, российского форварда Ивана Демидова и Кирби Дака.

«Уайлд» одержали четвёртую победу подряд, в то время как серия из трёх побед «Канадиенс» прервалась. В следующих матчах «Миннесота» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Монреаль» встретится с «Виннипег Джетс».

Ранее Life.ru писал, что «Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в столице США завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, нанёс два броска в створ и провёл два силовых приёма.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

