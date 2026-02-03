Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Монреалем» Демидова в матче НХЛ

«Уайлд» одержали четвёртую победу подряд, в то время как серия из трёх побед «Канадиенс» прервалась. В следующих матчах «Миннесота» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Монреаль» встретится с «Виннипег Джетс».