Вода становится стратегией: в Казахстане наводят порядок в использовании водных ресурсов

Под председательством Генерального прокурора Берика Асылова прошло межведомственное совещание, посвященное проблемам управления водными ресурсами. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств и правоохранительных органов, передает DKNews.kz.
Тон встречи был жестким и предельно прагматичным. В условиях нарастающего дефицита воды государство намерено перейти от точечных решений к системному управлению — прозрачному, справедливому и ориентированному на экономию.
Почему вопрос воды стал критическим.
Как было отмечено на совещании, вода сегодня — это не только коммунальный ресурс, но и ключевой фактор продовольственной и социальной стабильности. Особенно остро проблема проявляется в сельском хозяйстве, где доступ к воде напрямую определяет объемы урожая и доходы фермеров.
При этом надзорные органы фиксируют тревожные факты: самовольный водозабор, незаконную установку насосного оборудования и продажу воды по произвольным тарифам, особенно в период вегетации. В результате добросовестные водопользователи оказываются в неравных условиях, а сама система распределения воды фактически разрушается.
«Теневая» вода и произвольные правила.
Отдельно подчеркивалось, что незаконный оборот воды перестал быть единичным нарушением и приобрел признаки системной проблемы. Когда доступ к ресурсу определяется не правилами, а неформальными договоренностями, страдают прежде всего фермеры и сельские регионы.
Участники совещания сошлись во мнении: без комплексных мер ситуацию изменить невозможно.
Дорожная карта: от аудита до спутникового контроля.
Во исполнение поручения Главы государства разработана Дорожная карта, которая охватывает сразу несколько ключевых направлений. Среди них — аудит водных ресурсов, создание карт зон риска, ревизия средств, направленных на развитие водной инфраструктуры, а также внедрение водосберегающих технологий орошения.
Отдельный акцент сделан на борьбе с коррупционными и теневыми финансовыми схемами, которые годами сопровождали водную сферу. Задача — сделать так, чтобы каждый кубометр воды был учтен и использовался по назначению.
В центре внимания — фермеры и рациональное потребление.
Ключевым приоритетом обозначена защита интересов сельхозтоваропроизводителей. Речь идет о справедливом доступе к воде без административного давления и «серых» механизмов.
Госорганам поручено развивать цифровой учет водных ресурсов, внедрять спутниковый контроль их расходования, а также планировать посевные площади и подбор культур с учетом установленных водных лимитов. Главная цель — не просто распределить воду, а научиться экономить и использовать ее максимально эффективно.
Подготовка к паводкам — под особым контролем.
Отдельный блок совещания был посвящен подготовке к паводковому периоду. Прокурорам регионов поручено проверить законность и полноту противопаводковых мероприятий, а также эффективность использования бюджетных средств.
Отмечено, что в 2025 году на эти цели было выделено и освоено 72 млрд тенге. Теперь задача надзорных органов — убедиться, что эти средства действительно работают на защиту людей и инфраструктуры.
Что это означает на практике.
Совещание показало: отношение к воде в Казахстане меняется. Из ресурса «по умолчанию» она превращается в объект строгого учета и стратегического планирования. В условиях климатических рисков и роста потребления такой подход может стать решающим — как для аграрного сектора, так и для устойчивости страны в целом.