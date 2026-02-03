Вода становится стратегией: в Казахстане наводят порядок в использовании водных ресурсов

Совещание показало: отношение к воде в Казахстане меняется. Из ресурса «по умолчанию» она превращается в объект строгого учета и стратегического планирования. В условиях климатических рисков и роста потребления такой подход может стать решающим — как для аграрного сектора, так и для устойчивости страны в целом.