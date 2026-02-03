Актриса Лариса Капустина из Иркутска: Моя первая большая роль — в «Менталистке»

IrkutskMedia, 3 февраля. С 16 февраля стартует мистическая мелодрама «Менталистка» (16+). Психолог Полина Михайлова (Александра Никифорова) способна видеть прошлое, когда прикасается к людям и предметам. Скрывая правду об экстрасенсорных способностях, она выдает их за профессиональные навыки менталиста и устраивается работать в полицию. Напарником героини становится капитан Игорь Ветров (Макар Запорожский) — рациональный следователь и убежденный скептик. Также одну из главных ролей в картине сыграла иркутянка Лариса Капустина.
— Лариса, расскажите, пожалуйста, о вашей героине в сериале «Менталистка».
— Моя героиня Светлана — блестящий судмедэксперт. И хотя ее работа неразрывно связана с исследованием улик, можно сказать, что все-таки для нее главное дело жизни — поиск личного счастья, которое, как часто и бывает в детективах, оказывается совсем рядом. Просто нужно вовремя разглядеть и распознать те самые «улики» сердца (улыбается).
— Какие впечатления у вас остались от съемок?
— Съемочный процесс был просто чудесным! Это, кстати, моя первая большая роль в кино, и я очень волновалась перед выходом на площадку. В первые дни, можно сказать, была напряжена: не хотелось никого подвести, а еще важно было быстро научиться киношным нюансам, которыми владеют опытные актеры. Но режиссер Руслан Паушу и оператор Магомед Халухаев окружили добрым отношением, излучали только позитив, подсказывали, поддерживали, и у меня получилось расслабиться и довериться процессу очень быстро.
Конечно, отдельная благодарность и замечательной съемочной команде! Мы сдружились, а на день рождения, который выпал на один из съемочных дней, мне сделали сюрприз. Подарили тортик и развесили на съемочной площадке мои фото! Это было очень трогательно! Могу сказать, что получился лучший праздник в моей жизни! Съемки стали хорошей школой для меня. Теперь я больше знаю о самом процессе, владею определенными «киноинструментами».
— Вы родом из Иркутска. Какие у вас любимые места в городе? Как часто получается бывать дома?
— Когда я приезжаю, очень люблю бывать в своей, скажем так, первой «альма матер» — Иркутском театральном училище им. В. Венгера. Почему первой? Потому что переехав в Москву, я окончила ГИТИС. Мне нравится встречаться там со своими педагогами, хотя это и получается очень редко. В городе я стараюсь бывать каждое лето, когда в театре отпуск: традиционно провожу время с родными и помогаю на даче бабушке с дедушкой.
Я обожаю гулять по нашим набережным, слушать тишину в роще на Кайской горе, могу просто идти по Академическому мосту вечером и наслаждаться теплом. Не забываю и про Байкал — мое место силы.
— Поделитесь, пожалуйста, ближайшими творческими планами.
— Недавно вышли достойные и уже отмеченные на фестивалях спектакль, посвященный творчеству Анны Ахматовой, а также моноспектакль по произведениям Александра Куприна. Работы пока очень «молодые», есть куда расти с ними, поэтому я в процессе (улыбается).