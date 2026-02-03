Актриса Лариса Капустина из Иркутска: Моя первая большая роль — в «Менталистке»

— Когда я приезжаю, очень люблю бывать в своей, скажем так, первой «альма матер» — Иркутском театральном училище им. В. Венгера. Почему первой? Потому что переехав в Москву, я окончила ГИТИС. Мне нравится встречаться там со своими педагогами, хотя это и получается очень редко. В городе я стараюсь бывать каждое лето, когда в театре отпуск: традиционно провожу время с родными и помогаю на даче бабушке с дедушкой.