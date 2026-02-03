Кризис «Ромы» набирает обороты: поражение от «Удинезе» угрожает Лиге чемпионов

Стоит отметить, что «Удинезе» впервые одержал победу над «Ромой» с сентября две тысячи двадцать второго года. Тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини после матча отметил недостаток точности в атакующих действиях своих подопечных, а также неудачное стечение обстоятельств, приведшее к пропущенному голу. По его мнению, команда демонстрировала характер и настрой, однако не хватило качества в завершающей фазе атак. Гасперини также обратил внимание на сложности, с которыми столкнулась команда в связи с комплектацией состава после закрытия трансферного окна, отметив важность возвращения в строй травмированных футболистов Виктора Коне и Пауло Дибалы.