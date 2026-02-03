Кризис «Ромы» набирает обороты: поражение от «Удинезе» угрожает Лиге чемпионов

«Удинезе» победил «Рому» со счётом 1:0 в 23-м туре Серии А 3 февраля 2026 года на стадионе «Блюэнерджи». Единственный гол на 49-й минуте забил Юрген Эккеленкамп со штрафного. Это первая победа «Удинезе» над римлянами с сентября 2022 года. «Рома» прервала серию из трёх матчей без побед. После поражения команда Гасперини остаётся на пятом месте с 43 очками, отставая от лидирующего «Интера» на 12 баллов, тогда как «Удинезе» с 32 очками занимает девятую строчку.
«Удинезе» одержал победу над «Ромой» в 23-м туре Серии А.
Три февраля две тысячи двадцать шестого года на стадионе «Блюэнерджи» в Удине состоялся матч двадцать третьего тура чемпионата Италии по футболу между местным «Удинезе» и римской «Ромой». Встреча завершилась минимальным преимуществом хозяев поля со счётом один к нулю. Главным арбитром поединка был назначен Юан Лука Сакки.
Единственный гол встречи был забит на сорок девятой минуте игры. Автором результативного удара стал полузащитник «Удинезе» Юрген Эккеленкамп, реализовавший штрафной удар. Этот гол оказался решающим в поединке, который в целом проходил в напряжённой борьбе с ограниченным количеством опасных моментов у обеих команд.
После этой встречи «Удинезе» набрал тридцать два очка и переместился на девятое место в турнирной таблице Серии А. «Рома», имеющая в активе сорок три очка, осталась на пятой строчке, отставая от лидирующего миланского «Интера» на двенадцать баллов. Отмечается, что ещё после двенадцатого тура римский клуб занимал первую позицию в чемпионате.
Для «Ромы» это поражение стало третьим матчем без побед подряд во всех турнирах. Ранее команда сыграла вничью один к одному с греческим «Панатинаикосом» в рамках Лиги Европы, а также с «Миланом» в национальном первенстве. Поражение от «Удинезе» стало первым для римлян в серии из трёх поединков без выигрыша.
Стоит отметить, что «Удинезе» впервые одержал победу над «Ромой» с сентября две тысячи двадцать второго года. Тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини после матча отметил недостаток точности в атакующих действиях своих подопечных, а также неудачное стечение обстоятельств, приведшее к пропущенному голу. По его мнению, команда демонстрировала характер и настрой, однако не хватило качества в завершающей фазе атак. Гасперини также обратил внимание на сложности, с которыми столкнулась команда в связи с комплектацией состава после закрытия трансферного окна, отметив важность возвращения в строй травмированных футболистов Виктора Коне и Пауло Дибалы.
В следующем туре чемпионата «Удинезе» восьмого февраля две тысячи двадцать шестого года проведёт выездной матч против «Лечче», а «Рома» девятого февраля примет на своём поле «Кальяри».