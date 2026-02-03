Жители Омской области начали в этом году активнее искать работу

Несмотря на уверения властей о стабильной ситуации в Омской области с рабочими местами, омичи усилили поиск работы. Только с начала 2026 года жители Омской области разместили более 2660 резюме на государственном портале «Работа России», что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.