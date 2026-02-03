Ричмонд
Жители Омской области начали в этом году активнее искать работу

Только с начала 2026 года омичи разместили более 2660 резюме на государственном портале «Работа России».

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на уверения властей о стабильной ситуации в Омской области с рабочими местами, омичи усилили поиск работы. Только с начала 2026 года жители Омской области разместили более 2660 резюме на государственном портале «Работа России», что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В государственном Кадровом центре «Работа России» Омской области отмечают значительный рост людей, ищущих рабочее место. Только за январь жители региона разместили более 2660 резюме, в надежде на получения работы. Эта цифра на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно информации ведомства, омские соискатели рассматривают трудоустройство в различных сферах: оборонное производство, электроэнергетика, торговля, образование, здравоохранение и социальное обеспечение.