Жители Омской области начали в этом году активнее искать работу

В государственном Кадровом центре «Работа России» Омской области отмечают значительный рост людей, ищущих рабочее место. Только за январь жители региона разместили более 2660 резюме, в надежде на получения работы. Эта цифра на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно информации ведомства, омские соискатели рассматривают трудоустройство в различных сферах: оборонное производство, электроэнергетика, торговля, образование, здравоохранение и социальное обеспечение.