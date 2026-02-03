В Кировской области восстановили движение поездов после схода 22 вагонов

Накануне сообщалось, что в Кировской области завершили подъём всех вагонов, сошедших с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово. Электроснабжение в районе происшествия восстановлено и, как сообщает правительство региона, движение по одному из путей может быть возобновлено уже 2 февраля.