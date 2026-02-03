Ричмонд
В Кировской области восстановили движение поездов после схода 22 вагонов

Железнодорожники восстановили движение поездов после схода 22 вагонов.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области, где ранее произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги (ГЖД).

Накануне сообщалось, что в Кировской области завершили подъём всех вагонов, сошедших с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово. Электроснабжение в районе происшествия восстановлено и, как сообщает правительство региона, движение по одному из путей может быть возобновлено уже 2 февраля.

Вместе с тем, после схода вагонов в Кировской области были организованы резервные пассажирские поезда на участках Котельнич-Нижний Новгород и Киров-Котлас.

Также сообщалось, что из-за схода грузового поезда в Кировской области задерживаются около 20 составов дальнего следования.