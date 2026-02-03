Ричмонд
1,2 миллиона рублей — за такую цену можно приобрести сельский клуб в Башкирии

В Башкирии за 1,2 миллиона рублей продают сельский клуб.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии на аукцион выставлено муниципальное имущество — здание сельского дома культуры в селе Верхние Бишинды. Начальная цена лота составляет 1,22 миллиона рублей.

Продаваемый комплекс включает в себя само здание площадью 236,6 квадратных метра, металлический забор и земельный участок площадью 1 819 квадратных метров, расположенный на улице Победы.

Организатором торгов выступает муниципальное казенное учреждение «Центр по управлению муниципальным имуществом и информационно-консультационным услугам» Туймазинского района. Аукцион проводится на «Единой электронной торговой площадке».

Покупателями могут стать как физические, так и юридические лица, за исключением государственных учреждений и компаний с долей государственного участия более 25%. Для участия необходимо зарегистрироваться на торговой площадке, подать заявку с документами и внести задаток.

Получить дополнительную информацию можно в администрации Верхнебишиндинского сельсовета или непосредственно в МКУ «ЦУМИ и ИКУ» в Туймазах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.