Названы самые редкие имена детей в Красноярском крае в январе 2026

Портал ЗАГС опубликовал свежую статистику имен.

Портал ЗАГС опубликовал свежую статистику имен, которыми жители Красноярского края называли своих новорожденных детей в январе 2026 года.

В первый месяц нового года в рейтинг самых редких и необычных имен для девочек попали Адиба, Эльвира, Аурика, Робия и Лада. У мальчиков в число единичных случаев вошли такие имена, как Вахид, Равиль, Эмир, Мухаммад-Али и Святогор.

Что касается самых популярных имен, то здесь предпочтения красноярцев остаются консервативными. В топ-5 имен для новорожденных девочек вошли Ева, Анна, Александра, Арина и Алиса. Среди мальчиков лидерами стали Александр, Михаил, Артем, Максим и Тимофей.

Отметим, что выбор красноярских родителей в отношении сыновей полностью совпадает с общероссийским трендом. А вот в топе женских имен по стране есть небольшие отличия: в целом по России девочек чаще всего называют София, Ева, Анна, Варвара и Василиса.