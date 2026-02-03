Звонок в WhatsApp стоил казахстанке 1,8 млн тенге

«В ходе разговора злоумышленник завоевал доверие женщины. В дальнейшем под предлогом оформления “льготной карты” для пенсионеров мошенник получил от потерпевшей персональные данные и, используя неустановленный способ, обеспечил удаленный доступ к ее мобильному телефону. После этого через мобильные банковские приложения были осуществлены переводы денежных средств с ее банковских счетов. В результате преступных действий с двух счетов потерпевшей незаконно похищено более 1,8 млн тенге».Пресс-служба ДП области Улытау.