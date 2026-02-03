Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге ограничили воду в нескольких районах из-за аварии

Жителям Таганрога назвали улицы, где временно ограничили воду из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за аварийного повреждения трубопровода на пересечении улицы Петровской и переулка Спартаковского временно ограничили водоснабжение в нескольких районах. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

— Ремонтные работы планируется завершить до 13:00. Буду информировать, — написала Светлана Анатольевна.

По ее словам, ограничения затронули улицу Петровскую, переулки Гоголевский, Большой Садовый и Спартаковский. Диаметр поврежденного трубопровода — 700 мм.

Светлана Камбулова также сообщила, что на улице Социалистической в районе переезда проезд затруднен, на месте работает экипаж ГАИ. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать объездные пути.

Ранее в Ростове-на-Дону в нескольких районах временно отключали холодную воду из-за аварийных работ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.