В Таганроге ограничили воду в нескольких районах из-за аварии

В Таганроге из-за аварийного повреждения трубопровода на пересечении улицы Петровской и переулка Спартаковского временно ограничили водоснабжение в нескольких районах. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
— Ремонтные работы планируется завершить до 13:00. Буду информировать, — написала Светлана Анатольевна.
По ее словам, ограничения затронули улицу Петровскую, переулки Гоголевский, Большой Садовый и Спартаковский. Диаметр поврежденного трубопровода — 700 мм.
Светлана Камбулова также сообщила, что на улице Социалистической в районе переезда проезд затруднен, на месте работает экипаж ГАИ. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать объездные пути.
Ранее в Ростове-на-Дону в нескольких районах временно отключали холодную воду из-за аварийных работ.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.