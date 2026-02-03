Ричмонд
В Екатеринбурге троллейбусы встали на Химмаше

В Екатеринбурге из-за отключения энергии встали два троллейбуса на Химмаше.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 3 февраля 2026 года в 8:06 на остановке «Химмаш» встали два троллейбуса, которые едут по маршрутам № 31 и № 36. Как сообщили в пресс-службе Департамента транспорта администрации города, причиной стало отключение линии электропитания на участке.

— Информация о задержке движения — время: 8:06, затронутые маршруты: № 31, № 36, место: троллейбусная станция «Химмаш». Причина: отключение линии электропитания, — сообщили в Департаменте.

Информации о восстановлении движения на участке на момент публикации не поступило. Ранее в Екатеринбурге из-за ДТП встали трамваи на перекресте проспекта Ленина — улицы Луначарского. Авария затронула движение сразу по 10 маршрутам.