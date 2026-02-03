В Екатеринбурге троллейбусы встали на Химмаше

В Екатеринбурге утром 3 февраля 2026 года в 8:06 на остановке «Химмаш» встали два троллейбуса, которые едут по маршрутам № 31 и № 36. Как сообщили в пресс-службе Департамента транспорта администрации города, причиной стало отключение линии электропитания на участке.