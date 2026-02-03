Омские чиновники озвучили номера школ, которые закроют на ремонт в текущем году

Частичный капитальный ремонт будет выполнен в этом году в десяти школах и трех детских садах города Омска. При этом, омский мэр оговорил «частичный ремонт», так как есть предел установленной суммы.
По сообщению пресс-центра администрации, в 2026 году будут обновлены здания школ № 27, 60, 63 (два филиала), 86, 101, 119, 122, 134, 138 и детских садов № 279, 338 и 369.
«Капитальный ремонт учреждений будет выполнен частично — в пределах установленных денежных лимитов. Тем не менее, работы позволят разобраться с застарелыми проблемами зданий: устранить дефекты несущих конструкций и нивелировать замечания, ранее выданные контролирующими органами», — цитирует ведомство мэра Омска Сергея Шелеста.
Также в администрации отметили, что на планируемый ремонт в городских школах и детсадах совокупно направят в этом году 1,3 миллиарда рублей. Отбор подрядчиков начнется уже в первом квартале этого года.