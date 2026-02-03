Вертолеты МЧС доставили два донорских сердца для срочных операций в Минске

Вертолеты МЧС доставили донорские сердца для срочных операций, сообщила пресс-служба Минздрава.
В Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» рассказали об успешно проведенных трех трансплантациях сердца. Оперативные вмешательства были проведены в рамках программы трансплантации органов, направленной на спасение жизни пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При этом два донорских сердца доставили для трансплантации вертолетами МЧС из регионов.
— Несмотря на жесткие погодные условия, смогли успешно провести операции и подарить пациентам шанс на новую жизнь. Выражаем благодарность сотрудникам МЧС и предприятию «БЕЛПАТ» за слаженность и оперативность, — прокомментировал замдиректора по хирургической помощи РНПЦ профессор Сергей Спиридонов.
