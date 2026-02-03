Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолеты МЧС доставили два донорских сердца для срочных операций в Минске

МЧС: донорские сердца для пересадки срочно доставлены в Минск вертолетами.

Источник: Комсомольская правда

Вертолеты МЧС доставили донорские сердца для срочных операций, сообщила пресс-служба Минздрава.

В Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» рассказали об успешно проведенных трех трансплантациях сердца. Оперативные вмешательства были проведены в рамках программы трансплантации органов, направленной на спасение жизни пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом два донорских сердца доставили для трансплантации вертолетами МЧС из регионов.

— Несмотря на жесткие погодные условия, смогли успешно провести операции и подарить пациентам шанс на новую жизнь. Выражаем благодарность сотрудникам МЧС и предприятию «БЕЛПАТ» за слаженность и оперативность, — прокомментировал замдиректора по хирургической помощи РНПЦ профессор Сергей Спиридонов.

Тем временем эпидемиологи ждут подъем заболеваемости гриппом и ОРИ в Минске после 10 февраля.

А еще белорусский реабитолог, поднимающий на ноги лежачих, рассказал про упражнения на трех «этажах» после инсульта.