Вертолеты МЧС доставили два донорских сердца для срочных операций в Минске

— Несмотря на жесткие погодные условия, смогли успешно провести операции и подарить пациентам шанс на новую жизнь. Выражаем благодарность сотрудникам МЧС и предприятию «БЕЛПАТ» за слаженность и оперативность, — прокомментировал замдиректора по хирургической помощи РНПЦ профессор Сергей Спиридонов.