В Красноярске ищут дублеров для съемок фильма «Весельчак У» с Петровым и Ефремовым

Создатели ищут внешне похожих людей на исполнителей главных ролей:
Дублера актрисы Анастасии Талызиной (Катя), 20−35 лет, рост 164−165 см, кудрявые волосы. Дублера актера Александра Петрова (Весельчак У), 20−35 лет, рост 172 см, готового подстричься под героя. Дублера актера Никиты Ефремова (Тео), 20−35 лет, рост 182−183 см, волосы удлиненные. Дублера юного актера Мирона Проворова (Юра), 9−12 лет, рост 138−140 см, светловолосого.
Фильм «Весельчак У» — это приключенческая картина, спин-офф вселенной «Сто лет тому вперед». Он рассказывает историю космического пирата, застрявшего в наше время и пытающегося вернуться домой. Съемки проходят с декабря 2025 по март 2026 года в Москве, Московской области, Красноярске и Казахстане.
Работа дублера займет одну 12-часовую смену, оплата — 5000 рублей. О требованиях к анкетам и адреса, куда необходимо их направить, сообщили в группе краевой кинокомиссии.