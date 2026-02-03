В Красноярске ищут дублеров для съемок фильма «Весельчак У» с Петровым и Ефремовым

Фильм «Весельчак У» — это приключенческая картина, спин-офф вселенной «Сто лет тому вперед». Он рассказывает историю космического пирата, застрявшего в наше время и пытающегося вернуться домой. Съемки проходят с декабря 2025 по март 2026 года в Москве, Московской области, Красноярске и Казахстане.