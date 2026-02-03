В Иркутск не пустили два декоративных растения из Китая

Как сообщили в пресс-службе Иркутской таможни, путешественник не знал, что эти миниатюрные цитрусовые относятся к подкарантинной продукции, ввоз которой без фитосанитарного сертификата запрещён. Мужчина пояснил, что приобрёл кумкваты для личного пользования, но необходимых документов на них не оформил.