В Иркутск не пустили два декоративных растения из Китая

Два декоративных кумквата в горшках обнаружили сотрудники таможенного поста в аэропорту Иркутска в ручной клади пассажира, прибывшего из Харбина. 38-летний иностранец пытался провезти растения общим весом 5 кг в обычном полиэтиленовом пакете.
Как сообщили в пресс-службе Иркутской таможни, путешественник не знал, что эти миниатюрные цитрусовые относятся к подкарантинной продукции, ввоз которой без фитосанитарного сертификата запрещён. Мужчина пояснил, что приобрёл кумкваты для личного пользования, но необходимых документов на них не оформил.
В отношении иностранца составили административный протокол и выписали штраф за нарушение таможенных правил. Растения были изъяты и переданы представителю авиакомпании для отправки обратным рейсом в Китай.
«Напоминаем, что с 1 сентября 2025 года фитосанитарный контроль в воздушном пункте пропуска Иркутск осуществляют таможенные органы. Рекомендуем пассажирам заранее уточнять правила ввоза подкарантинной продукции на территорию ЕАЭС», — прокомментировала начальник таможенного поста «Аэропорт Иркутск» Альбина Куприна.
Ранее иркутские таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза экзотической ящерицы из Вьетнама, также перевозимой без необходимых ветеринарных документов.
Ранее сообщалось о том, что иркутянка пыталась провезти геккона из Вьетнама без разрешения.