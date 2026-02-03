Ричмонд
Выехал на встречку: в Башкирии погиб водитель «четырнадцатой»

В Башкирии в ДТП с Opel Astra погиб водитель ВАЗ-2114.

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 2 февраля, в Чекмагушевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, на 13 километре автодороги Чекмагуш — Дюртюли 68-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 выехал на «встречку» и столкнулся лоб в лоб с Opel Astra.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался.

— Обстоятельства произошедшего выясняются, — заявили в ГАИ.

