Выехал на встречку: в Башкирии погиб водитель «четырнадцатой»

Вчера утром, 2 февраля, в Чекмагушевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, на 13 километре автодороги Чекмагуш — Дюртюли 68-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 выехал на «встречку» и столкнулся лоб в лоб с Opel Astra.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался.
— Обстоятельства произошедшего выясняются, — заявили в ГАИ.
