Guardian: на Трампа подали в суд из-за запрета на визы для граждан 75 стран

Правозащитные организации обратились в суд с иском против администрации главы Белого дома Дональда Трампа в связи с действием запрета в США на оформление виз для граждан 75 стран, сообщила газета The Guardian.
Инициаторы разбирательства обвинили американский Госдепартамент и его руководителя Марко Рубио в необоснованных подозрениях и ложных утверждениях о стремлении мигрантов получить денежное обеспечение и защиту в Соединённых Штатах.
Авторы иска обратили внимание, что большинство лиц, обратившихся за визами, не могут получить финансовую помощь в течение многих лет. Организации, которые решили подать в суд, выразили мнение, что администрация Трампа своими действиями пытается «разрушить иммиграционное законодательство, которое формировалось десятилетиями».
В свою очередь, в Госдепартаменте подчеркнули, что виза является «привилегией, а не правом». Пресс-служба ведомства уточнила, что власти временно запретили выдачу таких документов, чтобы изучить и усовершенствовать процедуры проверки.
Кроме того, как убеждены в Госдепе, такой шаг должен пресечь «растрату миллиардов долларов, мошенничество и злоупотребление законом».
Напомним, решение США приостановить выдачу иммиграционных виз для граждан России и ещё 74 стран вступило в силу 21 января. В частности, в списке, помимо РФ, оказались Афганистан, Йемен, Иран, Ирак, Сомали, Нигерия, Египет, Таиланд и Бразилия.