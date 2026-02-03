Guardian: на Трампа подали в суд из-за запрета на визы для граждан 75 стран

Авторы иска обратили внимание, что большинство лиц, обратившихся за визами, не могут получить финансовую помощь в течение многих лет. Организации, которые решили подать в суд, выразили мнение, что администрация Трампа своими действиями пытается «разрушить иммиграционное законодательство, которое формировалось десятилетиями».