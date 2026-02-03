Ричмонд
Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по очкам за один клуб в НХЛ

Александр Овечкин установил новый личный рекорд, обогнав Уэйна Гретцки по количеству очков в НХЛ, набранных за один клуб. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сделал голевую передачу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), доведя свой показатель до 1670 очков (919 голов + 751 передача) в 1548 играх за столичный клуб.

Это достижение позволило 40-летнему Овечкину подняться на чистое пятое место в истории лиги по очкам, набранным за одну команду. Теперь впереди него только Горди Хоу (1809 очков за «Детройт»), Стив Айзерман (1755 очков за «Детройт»), Сидни Кросби (1745 очков за «Питтсбург») и Марио Лемье (1723 очков за «Питтсбург»).

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный рекорд Гретцки». За это достижение капитана «столичных» увековечили в Книге рекордов России.

