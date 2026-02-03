Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по очкам за один клуб в НХЛ

Это достижение позволило 40-летнему Овечкину подняться на чистое пятое место в истории лиги по очкам, набранным за одну команду. Теперь впереди него только Горди Хоу (1809 очков за «Детройт»), Стив Айзерман (1755 очков за «Детройт»), Сидни Кросби (1745 очков за «Питтсбург») и Марио Лемье (1723 очков за «Питтсбург»).