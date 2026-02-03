В Красноярском крае вводят новые правила продажи алкоголя

Главное изменение — сокращение времени продажи крепких напитков в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также в заведениях на первых этажах. С 1 марта купить алкоголь здесь можно будет только с 10 утра до 9 вечера, раньше это было разрешено с 8 утра до 11 вечера.