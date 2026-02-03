В Красноярском крае вводят новые правила продажи алкоголя

Главное изменение — сокращение времени продажи крепких напитков в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также в заведениях на первых этажах. С 1 марта купить алкоголь здесь можно будет только с 10 утра до 9 вечера, раньше это было разрешено с 8 утра до 11 вечера.
Кроме того, два дня в году — 1 июня и 1 сентября — розничная продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах края.
Для владельцев кафе и ресторанов тоже появятся новые правила. Так, чтобы продавать алкогольные напитки на летней площадке, заведению необходимо получить специальное разрешение в краевом министерстве промышленности и торговли, которое подтвердит, что сезонный зал соответствует всем требованиям по размещению и оборудованию.
«Принимаемые меры преследуют две важные цели. Во-первых, это создание более спокойной и безопасной среды для жителей в местах их непосредственного проживания. Во-вторых, мы выстраиваем понятные и цивилизованные правила для ответственного бизнеса в сфере общепита, что позволит легально работать летним площадкам. Это способствует общему упорядочению оборота алкогольной продукции в регионе», — прокомментировал министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.