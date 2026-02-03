Бензема бросил «Аль-Иттихад» ради главного трофея Саудовской лиги

Карьерный путь Бензема включает выступления за «Лион», ставший его первой профессиональной командой, и многолетнюю службу в «Реале», где он стал обладателем четырёх титулов Лиги чемпионов и пяти чемпионатов Испании. В 2018 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Франции, а в 2022 году удостоился индивидуальной награды «Золотой мяч». После завершения выступлений за национальную команду в 2022 году Бензема сосредоточился на клубной карьере, а в 2023 году принял решение продолжить её в Саудовской Аравии.