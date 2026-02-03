Бензема бросил «Аль-Иттихад» ради главного трофея Саудовской лиги

Карим Бензема перешёл в «Аль-Хиляль» на правах свободного агента, подписав контракт на полтора года. Ранее француз отклонил предложение «Аль-Иттихада» о продлении соглашения. В текущем сезоне 38-летний форвард забил 16 голов в 21 матче. «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу с 47 очками.
Бензема продолжит карьеру в «Аль-Хиляле» после расставания с «Аль-Иттихадом».
Саудовская Профессиональная лига официально подтвердила переход французского нападающего Карима Бензема в эр-риадский клуб «Аль-Хиляль». Трансфер состоялся в начале февраля 2026 года после расторжения контракта футболиста с джиддским «Аль-Иттихадом». Соглашение с новым клубом рассчитано на полтора года, при этом Бензема присоединился к команде на правах свободного агента.
По данным местных СМИ, решение о переходе было принято после того, как 38-летний форвард отклонил предложение «Аль-Иттихада» о продлении трудового соглашения. В преддверии официального объявления Бензема пропустил два последних матча чемпионата Саудовской Аравии, что косвенно указывало на приближающееся расставание с клубом.
Карим Бензема присоединился к «Аль-Иттихаду» летом 2023 года, покинув мадридский «Реал», за который выступал в течение четырнадцати сезонов. В составе джиддской команды французский легионер сыграл ключевую роль в достижении исторического успеха: в прошлом сезоне «Аль-Иттихад» впервые в своей истории оформил национальный дубль, завоевав титул чемпиона страны и Кубок короля. В текущем сезоне Бензема провёл 21 матч во всех турнирах и забил 16 голов, демонстрируя сохраняющуюся результативность несмотря на возраст.
На момент перехода турнирное положение саудовских клубов выглядит следующим образом: «Аль-Хиляль» возглавляет таблицу Профессиональной лиги, набрав 47 очков и опередив «Аль-Наср», в составе которого выступает Криштиану Роналду, на одно очко. «Аль-Иттихад» занимает шестую строчку с 34 баллами, отставая от лидера на тринадцать очков.
Карьерный путь Бензема включает выступления за «Лион», ставший его первой профессиональной командой, и многолетнюю службу в «Реале», где он стал обладателем четырёх титулов Лиги чемпионов и пяти чемпионатов Испании. В 2018 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Франции, а в 2022 году удостоился индивидуальной награды «Золотой мяч». После завершения выступлений за национальную команду в 2022 году Бензема сосредоточился на клубной карьере, а в 2023 году принял решение продолжить её в Саудовской Аравии.
Переход Бенземы в «Аль-Хиляль» усиливает одну из сильнейших команд региона в решающей стадии чемпионской гонки. Для саудовской лиги трансфер знаменитого форварда становится очередным подтверждением притока мировых звёзд, начавшегося в 2023 году. Опыт и реализация Бенземы в завершающей фазе карьеры могут оказать существенное влияние на борьбу за титул и участие клуба в международных турнирах в сезоне 2025/26 годов.