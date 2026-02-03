В Иркутской области зафиксировали почти три тысячи химических отравлений

В прошлом 2025 году в Иркутской области зарегистрировали 2841 случай острых отравлений химическими веществами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном министерстве здравоохранения, в подавляющем большинстве эпизодов, связанных с алкоголем (90,5%), причиной стало употребление слишком большой дозы спиртного.
— Уровень потребления алкоголя в регионе постепенно снижается. Если в январе 2025 года на каждого жителя в пересчете на чистый спирт приходилось 10,26 литра, то к декабрю этот показатель упал до 7,38 литра, — уточняют специалисты.
Такая тенденция связана с реализацией регионального плана мероприятий по сокращению потребления алкоголя и табака до 2030 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье врачи обнаружили злокачественные опухоли у 12 712 человек за год. Чаще всего диагностировали рак кожи (12,1% случаев), молочной железы (10,9%) и легких (10,5%).