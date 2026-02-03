Ричмонд
В Иркутской области зафиксировали почти три тысячи химических отравлений

Уровень потребления алкоголя в регионе постепенно снижается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В прошлом 2025 году в Иркутской области зарегистрировали 2841 случай острых отравлений химическими веществами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном министерстве здравоохранения, в подавляющем большинстве эпизодов, связанных с алкоголем (90,5%), причиной стало употребление слишком большой дозы спиртного.

— Уровень потребления алкоголя в регионе постепенно снижается. Если в январе 2025 года на каждого жителя в пересчете на чистый спирт приходилось 10,26 литра, то к декабрю этот показатель упал до 7,38 литра, — уточняют специалисты.

Такая тенденция связана с реализацией регионального плана мероприятий по сокращению потребления алкоголя и табака до 2030 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье врачи обнаружили злокачественные опухоли у 12 712 человек за год. Чаще всего диагностировали рак кожи (12,1% случаев), молочной железы (10,9%) и легких (10,5%).