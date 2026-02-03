Ночью в Аксайском районе фуры застревали на затяжных подъемах

В Ростовской области в ночь на вторник, 3 февраля, водителям большегрузов потребовалась помощь в Аксайском районе — фуры поднимали на затяжных подъемах с помощью тягачей. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МЧС.
— По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия — метель, гололед и налипание мокрого снега — сохранятся и до конца дня, — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что на дорогах дежурят оперативные группы спасателей.
Водителей просят снижать скорость, держать дистанцию и быть осторожнее на подъемах и спусках. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.
Напомним, жители Дона в понедельник, 2 февраля, столкнулись с сильным снегопадом и похолоданием — температура днем опускалась до −15 градусов. В Ростове-на-Дону из-за этого образовались серьезные пробки, достигавшие 10 баллов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.