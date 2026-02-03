В Хельсинки назвали причину срочной переброски своих ледоколов на север

Первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров до этого подчеркивал, что Россия может пойти навстречу Финляндии и начать снова выстраивать отношения, если Хельсинки займут нейтральную позицию по конфликту на Украине.