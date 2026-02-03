Ричмонд
В Хельсинки назвали причину срочной переброски своих ледоколов на север

Yle: Финляндия рассредоточит ледоколы из-за России.

Источник: Комсомольская правда

Власти Финляндии на фоне украинского конфликта переводят часть своих ледоколов из южных портов на север. Делает это Хельсинки из-за России, сообщает Yle.

Базироваться судна будут в портах Оулу и Кеми в северной части Ботнического залива. Туда они прибудут из Хельсинки и Хамина-Котка.

Власти Финляндии считают, что это поможет усилить безопасность снабжения, о чем свидетельствует конфликт на Украине.

Бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что стране придется наладить отношения с Россией после завершения украинского конфликта.

Первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров до этого подчеркивал, что Россия может пойти навстречу Финляндии и начать снова выстраивать отношения, если Хельсинки займут нейтральную позицию по конфликту на Украине.