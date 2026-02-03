Минпросвещения назвало даты весенних каникул у школьников в 2026 году

Ранее Life.ru писал, что Рособрнадзор уже утвердил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год, дав выпускникам чёткие ориентиры для подготовки. Теперь школьникам нужно набрать не менее 24 баллов по русскому языку, сдать математику и выполнить требования по профильным предметам.