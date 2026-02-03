Минпросвещения назвало даты весенних каникул у школьников в 2026 году

Решение направлено во все регионы страны и носит рекомендательный характер для общеобразовательных организаций, передаёт РИА «Новости».
Зимние каникулы в этом учебном году длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го, а впереди у учеников полноценная неделя отдыха в разгар учебной весны, которую школы смогут использовать для корректировки учебных графиков.
Ранее Life.ru писал, что Рособрнадзор уже утвердил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год, дав выпускникам чёткие ориентиры для подготовки. Теперь школьникам нужно набрать не менее 24 баллов по русскому языку, сдать математику и выполнить требования по профильным предметам.
