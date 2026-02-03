Ричмонд
Минпросвещения назвало даты весенних каникул у школьников в 2026 году

Весенние каникулы для российских школьников рекомендовано провести с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Источник: Life.ru

Решение направлено во все регионы страны и носит рекомендательный характер для общеобразовательных организаций, передаёт РИА «Новости».

Зимние каникулы в этом учебном году длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го, а впереди у учеников полноценная неделя отдыха в разгар учебной весны, которую школы смогут использовать для корректировки учебных графиков.

Ранее Life.ru писал, что Рособрнадзор уже утвердил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год, дав выпускникам чёткие ориентиры для подготовки. Теперь школьникам нужно набрать не менее 24 баллов по русскому языку, сдать математику и выполнить требования по профильным предметам.

