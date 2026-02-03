Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик отметил, что в течение дня вторника в тылу высотного циклона ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2−7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит минус 12 — минус 15 градусов, что на 7 значений ниже климатической нормы.