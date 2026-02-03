Ричмонд
Самарцев ждет короткая рабочая неделя в конце февраля

В Самарской области из-за предстоящих праздников сократят количество рабочих дней.

В Самарской области местных жителей предупредили о сокращенной рабочей неделе в конце февраля. Количество рабочих дней будет меньше из-за предстоящих праздников.

В День защитника Отечества 23 февраля самарцев ждет выходной. Таким образом, самарцы смогут отдохнуть 21, 22 и 23 февраля. Рабочая неделя у сотрудников, трудящихся в пятидневку, при этом составит четыре дня — с 24 по 27 февраля.

В День защитника Отечества на площади Куйбышева в областной столице состоится масштабное мероприятие — митинг-концерт, где выступят солисты и коллективы со всего региона. Все детали и программа праздничных событий представлены в нашем материале.