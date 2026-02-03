Топ-5 главных новостей в Молдове 3 февраля 2026: Трагедия в Молдове — «Мерседес» на "зебре сбил детей, один ребенок погиб; рекордный холод за всю зиму в Молдове — до −22 граду

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 3 февраля 2026:
1. Жуткая трагедия в Молдове: Водитель «Мерседеса» на большой скорости сбил на «зебре» 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика — позднее последний скончался в больнице.
2. В Молдове ожидается рекордный холод с начала зимы: Ожидаются суровые −22 градуса на севере страны — синоптики рассказали, когда резко начнет теплеть.
3. Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
4. Полиция Молдовы: Педофил, который надругался над 9-летней девочкой, задержан!
5. Президента Молдовы Майю Санду внезапно выдвинули на Нобелевскую премию мира: Этому не помешали усиленная милитаризация страны, радары и скорое увеличение Национальной армии.
