Разнорабочим в Иркутской области предлагают 116 тысяч рублей

Профессия разнорабочего остаётся одной из пяти самых востребованных на рынке труда Иркутской области. Только за 2025 год в регионе было открыто более 40 тысяч вакансий для таких специалистов. Наибольшее количество предложений работы поступало из строительной, добывающей и металлургической отраслей, сообщили на одном из порталов по поиску работу.