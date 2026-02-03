Разнорабочим в Иркутской области предлагают 116 тысяч рублей

Профессия разнорабочего остаётся одной из пяти самых востребованных на рынке труда Иркутской области. Только за 2025 год в регионе было открыто более 40 тысяч вакансий для таких специалистов. Наибольшее количество предложений работы поступало из строительной, добывающей и металлургической отраслей, сообщили на одном из порталов по поиску работу.
При этом аналитики отмечают, что Иркутская область занимает лишь пятое место в Сибирском федеральном округе по уровню предлагаемых зарплат. Средний доход разнорабочего в регионе составляет 116,1 тыс. рублей, тогда как самые высокие ставки зафиксированы в Тыве, Хакасии и на Алтае.
При этом ожидания по зарплате у самих соискателей в Сибири оказались ниже, чем реальные предложения работодателей. Эксперты связывают этот парадокс с особыми условиями труда: более половины высокооплачиваемых вакансий предполагают вахтовый метод работы, который готовы рассматривать менее 10% кандидатов.
Хотя формально на одну открытую позицию в регионе приходится около десяти резюме, компании сталкиваются с серьёзным кадровым дефицитом. Работодателям сложно найти специалистов, обладающих конкретными строительными или монтажными навыками и при этом согласных на вахтовый график работы.
