Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разнорабочим в Иркутской области предлагают 116 тысяч рублей

Разнорабочие входят в топ-5 самых востребованных профессий в Иркутской области.

Источник: Reuters

Профессия разнорабочего остаётся одной из пяти самых востребованных на рынке труда Иркутской области. Только за 2025 год в регионе было открыто более 40 тысяч вакансий для таких специалистов. Наибольшее количество предложений работы поступало из строительной, добывающей и металлургической отраслей, сообщили на одном из порталов по поиску работу.

При этом аналитики отмечают, что Иркутская область занимает лишь пятое место в Сибирском федеральном округе по уровню предлагаемых зарплат. Средний доход разнорабочего в регионе составляет 116,1 тыс. рублей, тогда как самые высокие ставки зафиксированы в Тыве, Хакасии и на Алтае.

При этом ожидания по зарплате у самих соискателей в Сибири оказались ниже, чем реальные предложения работодателей. Эксперты связывают этот парадокс с особыми условиями труда: более половины высокооплачиваемых вакансий предполагают вахтовый метод работы, который готовы рассматривать менее 10% кандидатов.

Хотя формально на одну открытую позицию в регионе приходится около десяти резюме, компании сталкиваются с серьёзным кадровым дефицитом. Работодателям сложно найти специалистов, обладающих конкретными строительными или монтажными навыками и при этом согласных на вахтовый график работы.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области выросли заработные платы.