Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году Ростовскую АЭС изнутри увидели 3683 человека

На Ростовской АЭС провели около 150 экскурсий.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году с работой Ростовской АЭС познакомились 3683 человека, большинство из них — школьники и студенты. Такая информация появилась на сайте «Росэнергоатома». Всего на площадках станции провели около 150 экскурсий.

— Сегодня мы с радостью принимаем у себя тех, кто хочет больше знать об атомной энергетике. А завтра лучших мы будем принимать на работу, — отметила и.о. замдиректора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.

На Ростовской АЭС провели около 150 экскурсий. Фото: Ростовская АЭС.

Основными точками маршрута стали Информационный центр и учебно-тренировочное подразделение с полномасштабными тренажерами — копиями блочных щитов управления. Участникам показывали принцип работы станции, оборудование энергоблоков и как идет передача выработанной электроэнергии в единую энергосистему.

В «Росэнергоатоме» сообщили, что около 300 студентов из ведущих вузов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Волгодонск, прошли производственную практику на АЭС. Еще 150 детей побывали на станции в рамках проекта «Папина и мамина работа».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.