В 2025 году Ростовскую АЭС изнутри увидели 3683 человека

В 2025 году с работой Ростовской АЭС познакомились 3683 человека, большинство из них — школьники и студенты. Такая информация появилась на сайте «Росэнергоатома». Всего на площадках станции провели около 150 экскурсий.
— Сегодня мы с радостью принимаем у себя тех, кто хочет больше знать об атомной энергетике. А завтра лучших мы будем принимать на работу, — отметила и.о. замдиректора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.
На Ростовской АЭС провели около 150 экскурсий. Фото: Ростовская АЭС.
Основными точками маршрута стали Информационный центр и учебно-тренировочное подразделение с полномасштабными тренажерами — копиями блочных щитов управления. Участникам показывали принцип работы станции, оборудование энергоблоков и как идет передача выработанной электроэнергии в единую энергосистему.
В «Росэнергоатоме» сообщили, что около 300 студентов из ведущих вузов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Волгодонск, прошли производственную практику на АЭС. Еще 150 детей побывали на станции в рамках проекта «Папина и мамина работа».
