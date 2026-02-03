Ричмонд
Пять человек пропали без вести в Башкирии: все были найдены мертвыми

В Башкирии пять пропавших человек обнаружили мертвыми.

Источник: Комсомольская правда

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» подвел итоги работы за минувший январь. За месяц волонтеры получили 78 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.

По данным отряда, в результате поисковых операций живыми были найдены 50 человек. К сожалению, пятерых обнаружили погибшими.

На данный момент статус 14 заявок остается неподтвержденным, а поиски еще 9 человек продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки и проверяют поступающие свидетельства.

