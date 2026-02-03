В Татарстане началось финальное голосование за лучшие зимние дворы

Во второй этап вышли 10 финалистов, отобранных по итогам первого голосования. За более чем 40 представленных работ свои голоса отдали 47 508 жителей республики. Участники конкурса превратили дворы в настоящие зимние пространства для отдыха и общения: заливали катки, устанавливали световые гирлянды, создавали снежные фигуры, елочные городки и тематические инсталляции.
Среди финалистов — дворы с 15-метровой елкой и праздничным городком в Нижнекамске, семейные зимние сказки в сельских поселениях, каток у дома в Высокогорском районе, композиции с символами года и снежными скульптурами, а также дворы, где жители проводят общие праздники, дискотеки и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Во втором этапе конкурса определят трех победителей, которые получат денежные призы.
Голосование проходит на сайте «Татар-информа».