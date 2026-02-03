В Татарстане началось финальное голосование за лучшие зимние дворы

Среди финалистов — дворы с 15-метровой елкой и праздничным городком в Нижнекамске, семейные зимние сказки в сельских поселениях, каток у дома в Высокогорском районе, композиции с символами года и снежными скульптурами, а также дворы, где жители проводят общие праздники, дискотеки и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.