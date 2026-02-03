Ричмонд
Разведывательный дрон США появился над акваторией Чёрным морем

Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы в Италии и проследовал в воздушное пространство над Чёрным морем.

Источник: Аргументы и факты

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk появился над водами Чёрного моря возле Турции, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно сведениям портала, дрон вылетел с авиабазы Сигонелла, которая находится в Италии. После он направился в воздушное пространство над нейтральными водами Чёрного моря.

Достигнув указанного района, БПЛА продолжил полёт над этой акваторией.

Напомним, в конце сентября дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk в воздушном был замечен пространстве вблизи Крыма. Он взлетел с авиабазы Сигонелла. БПЛА вёл активное наблюдение за районами Новороссийска и Геленджика.

В середине декабря такой же разведывательный беспилотный летательный аппарат был обнаружен в небе над Прибалтикой недалеко от российской границы. Перед этим дрон пролетал над Литвой, Латвией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Грецией.

