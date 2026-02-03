Известный китайский бодибилдер Би Цзяци умер в 26 лет во сне

В Китае в возрасте 26 лет умер известный бодибилдер Би Цзяци в возрасте 26 лет, это произошло во сне. При этом еще в начале января мужчина пожаловался, что его голова «пухнет как паровая булочка».
В последнее время Би Цзяци готовился к соревнованиям и интенсивно занимался. Перед смертью он устроил праздничную вечеринку с друзьями. Подписчики спортсмена обратили внимание, что он плохо выглядел. Во время игры в маджонг с приятелями его губы были фиолетовыми, а вены на шее стали очень заметны.
Врачи пока не назвали официальную причину смерти, передает Mothership.
